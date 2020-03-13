0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Общество

Бобруйчанку Тамару Некраш наградили орденом Матери

39 0

Бобруйчанку Тамару Некраш наградили орденом Матери

13 марта в администрации Первомайского района Бобруйска состоялась торжественная церемония награждения орденом Матери многодетной матери Некраш Тамары Григорьевны.

Тамара Григорьевна, совместно с супругом Александром Станиславовичем,  родила и достойно воспитала  пятерых детей.
Работает мать пятерых детей приемным родителем в отделе по образованию, спорту и туризму Бобруйского­ районного исполнительного комитета. В настоящее время воспитывает троих несовершеннолетних детей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Орден Матери вручил Тамаре Григорьевне глава администрации Первомайского района Бобруйска Виталий Эдуардович Власевич.  Поздравляя с заслуженной наградой,  он  подчеркнул: - «Создать большую дружную семью, вырастить детей, которыми  могут гордиться родители, город, страна - это достойно уважения».

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости