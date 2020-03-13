Бобруйчанку Тамару Некраш наградили орденом Матери

13 марта в администрации Первомайского района Бобруйска состоялась торжественная церемония награждения орденом Матери многодетной матери Некраш Тамары Григорьевны.
Тамара Григорьевна, совместно с супругом Александром Станиславовичем, родила и достойно воспитала пятерых детей.
Работает мать пятерых детей приемным родителем в отделе по образованию, спорту и туризму Бобруйского районного исполнительного комитета. В настоящее время воспитывает троих несовершеннолетних детей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Орден Матери вручил Тамаре Григорьевне глава администрации Первомайского района Бобруйска Виталий Эдуардович Власевич. Поздравляя с заслуженной наградой, он подчеркнул: - «Создать большую дружную семью, вырастить детей, которыми могут гордиться родители, город, страна - это достойно уважения».