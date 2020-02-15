Бобруйчанки Ванесса Колодинская и Ирина Курочкина – на пьедестале чемпионата Европы по борьбе
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Ванесса Колодинская (категория - 53 кг) завоевала золотую медаль чемпионата Европы по борьбе, который проходит в Риме (Италия). Ванесса Колодинская уверенно провела четыре схватки. В финале белоруска встречалась со спортсменкой из Нидерландов Джессикой Блажкой и одержала победу со счетом 3-1.
В поединке за бронзу уверенную победу одержала Ирина Курочкина (весовая категория 57 кг). Ирина не оставила шансов спортсменке из Азербайджана и победила со счетом 4-1.
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