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Бобруйчанки Ванесса Колодинская и Ирина Курочкина – на пьедестале чемпионата Европы по борьбе

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Бобруйчанки Ванесса Колодинская и Ирина Курочкина – на пьедестале чемпионата Европы по борьбе

Ванесса Колодинская (категория - 53 кг) завоевала золотую медаль чемпионата Европы по борьбе, который проходит в Риме (Италия). Ванесса Колодинская уверенно провела четыре схватки. В финале белоруска встречалась со спортсменкой из Нидерландов Джессикой Блажкой и одержала победу со счетом 3-1.
В поединке за бронзу уверенную победу одержала Ирина Курочкина (весовая категория 57 кг). Ирина не оставила шансов спортсменке из Азербайджана  и победила со счетом  4-1.

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