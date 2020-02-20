Бобруйчанки победили на чемпионате мира по детскому спортивному фитнесу

Солистки образцового ансамбля эстрадно-спортивного танца "Мечта" (Бобруйск), ученицы школы гимнастики и акробатики Ренаты Колодинской, завоевали титулы чемпионок мира по FIT-KID (детский спортивный фитнес) в литовском Каунасе. Об этом рассказал представитель Беларуси в международной судейской коллегии Сергей Пантелеев.

В составе сборной Республики Беларусь бобруйчанки завоевали 15 наград. Для юных спортсменок чемпионат мира в Литве стал дебютным. А 3-летняя бобруйчанка Даниэлия Пантелеева стала самой юной в истории фитнеса чемпионкой мира.

Доминика Пантелеева и Карина Логойко стали двукратными чемпионками мира. Золото, серебро и бронзу положили в копилку сборной Александра Карабанова, Вероника Мишина, Ариана Тюшева, Анна Белько, Дарья Мельник, Полина Штанг.

mogilevnews.by