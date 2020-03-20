Бобруйчанка за рулем «Мазды» сбила дворника, который убирал дорогу

В 8 часов 10 минут в Бобруйске на улице Карла Маркса в районе дома № 323 под колесами автомобиля «Mazda-323» под управлением 24-летней местной жительницы оказался 46-летний бобруйчанин. Мужчина находился на проезжей части в жилете повышенной видимости со световозвращающими вставками и производил работы по уборке правого края дороги. В результате наезда он получил травмы. Госпитализирован.