Бобруйчанка за рулем «Мазды» сбила дворника, который убирал дорогу
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В 8 часов 10 минут в Бобруйске на улице Карла Маркса в районе дома № 323 под колесами автомобиля «Mazda-323» под управлением 24-летней местной жительницы оказался 46-летний бобруйчанин. Мужчина находился на проезжей части в жилете повышенной видимости со световозвращающими вставками и производил работы по уборке правого края дороги. В результате наезда он получил травмы. Госпитализирован.
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