Бобруйчанка Вера Хващинская выиграла 2 золотые медали на первенстве Беларуси по русским шашкам

В Минске прошло первенство Беларуси по шашкам -64 среди молодежи, юниоров, юношей и девушек. В нем приняли участие 150 игроков из всех регионов страны. Турнир проводился по блицу и классической игре.

На счету представителей Могилевской области 2 золотые, 1 серебряная и 2 бронзовые награды.

Двукратной победительницей первенства среди молодежи стала бобруйчанка Вера Хващинская, завоевавшая «золото» как в блице, так и в классической игре. «Серебро» в блице и «бронза» в классике среди девушек 2004-2006 годов рождения на счету Анастасии Соколовой (Бобруйск). «Бронзу» в блице в турнире девушек 2010 года рождения и моложе завоевала могилевчанка Анна Буйлина.