Бобруйчанин завоевал «бронзу» на международном турнире по самбо
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В минском Дворце спорта прошел традиционный международный турнир категории А по самбо на призы Президента Республики Беларусь.
В соревнованиях приняли участие представители 24 стран. Белорусские спортсмены завоевали 8 золотых, 5 серебряных, 10 бронзовых медалей и заняли первое место в общекомандном зачете.
В числе бронзовых призеров турнира бобруйчанин Дмитрий Хохлов (свыше 100 кг).
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