0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Спорт

Бобруйчанин завоевал «бронзу» на международном турнире по самбо

62 0

Бобруйчанин завоевал «бронзу» на международном турнире по самбо

В минском Дворце спорта прошел традиционный международный турнир категории А по самбо на призы Президента Республики Беларусь.

В соревнованиях приняли участие представители 24 стран. Белорусские спортсмены завоевали 8 золотых, 5 серебряных, 10 бронзовых медалей и заняли первое место в общекомандном зачете.

В числе бронзовых призеров турнира бобруйчанин Дмитрий Хохлов (свыше 100 кг).

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости