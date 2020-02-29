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Спорт

Бобруйчанин взял «золото» на турнире по самбо

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Бобруйчанин взял «золото» на турнире по самбо

В Минске закончился 24-й международный турнир по самбо на призы Президента Республики Беларусь. На традиционный турнир, которому не так давно присвоена, категория «А», приехали 210 самбистов из 22 стран. В составе сборной страны оспаривали призы Президента Республики Беларусь воспитанники областной СДЮШОР профсоюзов «Спартак-2006». В весовой категории 100кг успеха добился заслуженный мастер спорта - Андрей Казусенок. Андрей одержал четыре победы и завоевал «золото».

Еще двое  самбистов школы Сергей Лесяк (в/к 100кг) и Владислав Бурдь (в/к 57кг) боролись за медали и заняли 5 места в итоговом протоколе соревнований.

А победителя турнира подготовили  тренеры Виктор Назаров и Эрнест Мицкевич.

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