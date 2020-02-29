Бобруйчанин взял «золото» на турнире по самбо

В Минске закончился 24-й международный турнир по самбо на призы Президента Республики Беларусь. На традиционный турнир, которому не так давно присвоена, категория «А», приехали 210 самбистов из 22 стран. В составе сборной страны оспаривали призы Президента Республики Беларусь воспитанники областной СДЮШОР профсоюзов «Спартак-2006». В весовой категории 100кг успеха добился заслуженный мастер спорта - Андрей Казусенок. Андрей одержал четыре победы и завоевал «золото».