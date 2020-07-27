Бобруйчанин выращивал у себя в квартире коноплю

У 39-летнего жителя Бобруйска милиционеры обнаружили помещение, специально приспособленное для выращивания конопли. Как сообщила официальный представитель УВД Бобруйского горисполкома Татьяна Горбанюк, в нем находились два горшка с растением конопли, грунт, удобрения, семена конопли, приборы освещения и вентиляции. А также марихуана, приспособления для ее курения и весы.

Возбуждено уголовное дело. Оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и изобличение противоправной деятельности бобруйчанина, а также установления иных лиц, возможно причастных к незаконному обороту наркотических средств, продолжаются.