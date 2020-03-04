Бобруйчанин в числе победителей конкурса «100 идей для Беларуси» (обновлено)
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2-3 марта в Минске прошел республиканский этап конкурса «100 идей для Беларуси». Организаторами молодежного проекта являются ОО «БРСМ». Конкурс предоставляет молодежи возможность реализовать уникальные проекты. Ребята собрались со всех уголков Республики Беларусь, чтобы презентовать свои проекты. Более 100 проектов были представлены на суд экспертов и членов жюри.
Павел Шевцов (ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи г. Бобруйска») представил Бобруйск на республиканском этапе конкурса «100 идей для Беларуси». И вот его работа – обучающий тренажер «Юный спасатель» – заняла заслуженное 1 место в номинации «Национальная безопасность и обороноспособность защита от чрезвычайных ситуаций».
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