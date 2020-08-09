Бобруйчанин сделал первый выбор в свой день рождения

У молодого бобруйчанина Кирилла Кузьмича двойной праздник: сегодня ему исполнилось 18 лет, а с наступлением совершеннолетия у него появилась возможность сделать свой первый в жизни ответственный выбор. Кирилл пришел отдать свой голос за сильную, независимую и процветающую Беларусь на участок №85, расположенный в школе №20

Кирилл окончил эту же школу, и педагоги, которые его учили, отзываются о нем исключительно как об активном и инициативном юноше. Сейчас Кирилл Кузьмич уже студент БГУ, он учится на престижном факультете энергоэффективных технологий и энергетического менеджмента.

Парень уверен, что молодежь должна нести ответственность за наше общество. А на вопрос: за что голосовал? Ответил: за светлое будущее!

Поздравили юношу с двойным праздником, вручив памятные подарки и сладости, председатель участковой комиссии Екатерина Воронова и первый секретарь городского комитета ОО "БРСМ" Анна Дивина.

Всего же в Бобруйске 1595 человек проголосуют впервые.