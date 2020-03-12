Бобруйчанин пытался вывезти из страны более 15 тонн лома цветных металлов

Сотрудниками подразделений по борьбе с экономическими преступлениями ОВД области проводится работа по изъятию у граждан лома черного и цветного металлов, перевозимого и хранящегося без соответствующих документов.

Правоохранители изъяли у жителей Бобруйска и Осиповичского района лом цветного и черного металлов на 211 тыс. рублей.

В Бобруйске сотрудниками милиции задержана грузовая автомашина «Скания» с полуприцепом под управлением 63-летнего местного жителя, который перевозил около 15 тонн лома меди и алюминия без соответствующих документов.

Предварительно установлено, что водитель намеревался вывезти его на территорию Российской Федерации с целью сдачи в пункт приема металлолома. Ранее он неоднократно привлекался к ответственности за аналогичные правонарушения. Цветной металл на общую сумму более 210 тысяч рублей изъят.

А правоохранителями из Осиповичского РОВД в ходе осмотра дворовой территории жителя района выявлен факт хранения более 3-х тонн лома черного металла. 43-летний мужчина собирал металл также для последующей сдачи в пункт приема металлолома. К слову, в 2018-ом году он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Более 3 тонн лома черного металла стоимостью 880 рублей изъяты.

Бобруйчанину и жителю Осиповичского района грозит административная ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации и специального разрешения.

Данное правонарушение влечет ответственность в виде штрафа в размере до ста базовых величин с конфискацией предметов административного правонарушения, орудий и средств совершения административного правонарушения, а также до ста процентов суммы дохода, полученного в результате такой деятельности, или без конфискации.

mogilev.mvd.gov.by