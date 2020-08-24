Бобруйчанин поругался с девушкой и в гневе разбил чужое окно
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12 августа в 23.40 наряд группы задержания отдела Департамента охраны принял информацию от дежурного о том, что два парня и девушка разбили стекло в окне одной из квартир дома №39 на Лынькова и скрылись. Правоохранители принялись отрабатывать прилегающую территорию, и возле дома №7 на улице 50-летия ВЛКСМ их внимание привлек одиноко идущий гражданин с перебинтованной окровавленной рукой. Увидев сотрудников милиции, мужчина стал убегать, но его быстро догнали. Поначалу он отрицал свою вину, но потом признался: сделал он это в порыве гнева из-за ссоры с девушкой. Хулигана доставили в ОВД для дальнейшего разбирательства.
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