Бобруйчанин поругался с девушкой и в гневе разбил чужое окно

12 августа в 23.40 наряд группы задержания отдела Департамента охраны принял информацию от дежурного о том, что два парня и девушка разбили стекло в окне одной из квартир дома №39 на Лынькова и скрылись. Правоохранители принялись отрабатывать прилегающую территорию, и возле дома №7 на улице 50-летия ВЛКСМ их внимание привлек одиноко идущий гражданин с перебинтованной окровавленной рукой. Увидев сотрудников милиции, мужчина стал убегать, но его быстро догнали. Поначалу он отрицал свою вину, но потом признался: сделал он это в порыве гнева из-за ссоры с девушкой. Хулигана доставили в ОВД для дальнейшего разбирательства.