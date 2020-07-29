Бобруйчанин помог сотрудникам Департамента охраны задержать хулигана
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12 июля на пульт дежурной части службы быстрого реагирования поступил сигнал с тревожной кнопки магазина. Продавец испугалась пьяных дебоширов. На место выехал наряд. На призыв правоохранителей сдаться дебоширы ответили кулаками. Очевидец решил вмешаться в происходящее. Отважным бобруйчанином оказался Дмитрий Прошин. В торжественной обстановке ему вручили грамоту и подарок от руководства и коллектива Бобруйского отдела Департамента охраны.
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