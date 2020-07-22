Бобруйчанин подозревается в угоне «БМВ»

В конце июня в оперативно-дежурную службу УВД Бобруйского горисполкома поступило сообщение местного жителя об угоне его автомашины «БМВ». В ходе разбирательства правоохранителями было установлено, что владелец автомобиля и наглядно знакомые мужчина и женщина незадолго до происшествия распивали спиртное.

Понимая, что уже пьян, хозяин отдал ключи женщине, как говорится от греха подальше. Но, другой 32-летний приятель предложил женщине поехать на речку искупаться, и забрал у нее ключи от автомашины. К счастью, автомобиль с нетрезвым водителем за рулем далеко не уехал, врезался в бордюр. На этом поездка на речку на чужой машине завершилась возбуждением уголовного дела в отношении нетрезвого угонщика. Следователями дана правовая оценка его действиям. «БМВ» возвращен владельцу.

Как отмечает начальник отделения охраны правопорядка и профилактики УВД Бобруйского горисполкома подполковник милиции Сергей Рудько, с начала года в Бобруйске зарегистрировано 3 факта угона автомобилей. За 2019 год было совершено одиннадцать таких преступлений.

Если брать этот конкретный факт, то страшно предположить, чем могла закончиться «пьяная» поездка. К сожалению, подобные факты имеют место быть. И виной тому алкоголь и безрассудность. И наказание к таким гражданам должно быть самым жестким. Нельзя подвергать опасности жизни других граждан, садясь за руль в нетрезвом состоянии.

В ряде других случаев, причинами угона автомобилей являются небрежность и невнимательность водителей. Оставляют автотранспортные средства с открытыми ветровыми стеклами, в местах производства работ, либо во дворе домов с открытыми дверцами. Перевозят незнакомых и сомнительных пассажиров. Передают ключи и оставляют автомобили без присмотра в сервисах, на мойках и шиномонтажках.

mogilev.mvd.gov.by