Бобруйчанин ответит за избиение матери

Возбуждением уголовного дела закончилось для 32-летнего бобруйчанина избиение матери, которая является инвалидом. Правоохранителями было установлено, что нигде неработающий местный житель, будучи в состоянии алкогольного опьянения поссорился с матерью, а затем избил ее.

Как выяснилось, за плечами «дебошира» не одно административное правонарушение, за которые получал не только штрафы, но и арест.

Поднял руку на мать, на женщину, которая дала ему жизнь. Безусловно, он будет наказан. Но как же смотреть матери в глаза?

Как отметил старший инспектор профилактики отделения охраны правопорядка и профилактики УВД Бобруйского горисполкома майор милиции Григорий Григорьевич Лапей, к сожалению, таких примеров немало, когда в семье происходит насилие. Часто такие факты скрываются, люди не хотят выносить, так сказать, сор из избы. Но и умалчивание таких проблем в семьях, может привести к более трагическим последствиям.

- Если в вашей семье или семье родных и близких, друзей или просто соседей происходит насилие, не замалчивайте. Своим неравнодушием вы можете спасти чью-то жизнь. Не надо стесняться, надо «бить во все колокола», не то, может быть поздно. Не думайте, что вам никто не поможет. Добрых и отзывчивых людей больше, чем злых и жестоких.

По всем фактам совершения насилия в семье Вы можете обратиться за помощью (психологической, юридической, материальной, в предоставлении временного пребывания и другой):

- в территориальный центр социального обслуживания населения Первомайского района г. Бобруйска по адресу: ул. 50 лет ВЛКСМ, д.19 или по телефону 72-73-77 ,

- в территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бобруйска по адресу: ул. К. Либкнехта, д.58 или по телефону 72-02-45 ,

- по вопросу пребывания в «кризисной комнате» в рабочие дни с 08.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов по адресу: г. Бобруйск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.19 либо круглосуточно в ближайший орган внутренних дел по адресу: г. Бобруйск, ул. Минская д.130-а или по адресу: г. Бобруйск, ул. Гоголя, 18.

- по телефону общенациональной «горячей» линии 8-801-100-8-801 (Анонимно, ежедневно с 08.00 до 20.00 часов. Звонок со стационарного телефона бесплатный).

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