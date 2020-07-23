Бобруйчанин ограбил магазин, скрылся с продуктами, но его нашла Айза, служебная собака Департамента охраны

Около семи часов вечера 21 июля в оперативно-дежурную службу Бобруйского отдела Департамента охраны поступил сигнал о срабатывании тревожной кнопки, установленной в продуктовом магазине. Меньше минуты понадобилось наряду группы задержания, патрулирующему улицы города, чтобы прибыть к мету происшествия.

Продавец торгового объекта пояснила, что неизвестный гражданин похитил из торгового зала продукты питания и скрылся в неизвестном направлении.

Служебная собака Айза сразу же взяла след злоумышленника и привела правоохранителей к неработающему, ранее судимому местному жителю.

Мужчину задержали. Его действиям дана правовая оценка.

Энергичная и любознательная Айза, немецкая овчарка, с которой хозяин собаки старшина милиции Сергей Максимов неразлучен уже 7 лет.

— На первом году службы после посещения питомника служебных собак в отделе охраны грезил стать кинологом. Айзу взял щенком и с тех пор собака – не только напарник, но и лучший друг, — рассказывает сотрудник. — С 2016 года вместе выступаем на конкурсе профессионального мастерства Департамента охраны, где защищаем честь Могилевщины, и уже через год стали лучшими среди кинологов охраны республики.

Есть у Айзы и свои вкусовые предпочтения – собака очень любит овощи. — У родителей на приусадебном участке подкапала забор и съела весь урожай свеклы и моркови, — улыбается Сергей.