Бобруйчанин ограбил 17 дачных домов. Выносил инструменты, технику, еду

Следственным управлением УСК по Могилевской области завершено расследование многоэпизодного уголовного дела о кражах из дачных домов, в совершении которых обвиняется 53-летний житель Бобруйска.

По данным следствия, обвиняемый совершал хищения имущества из дачных домов, расположенных в различных садовых товариществах Бобруйского района. В ночное время мужчина добирался до места совершения преступления на велосипеде, который оставлял неподалеку в густых кустах либо лесополосе. Некоторое время он ходил по территории товарищества и выбирал дом, из которого можно совершить кражу. В помещение он проникал через незапертое окно либо путем отжима оконной рамы. Для совершения преступления обвиняемый всегда имел при себе фонарь, матерчатые перчатки, долото и рюкзак, куда складывал похищенное.

Согласно материалам уголовного дела, мужчина совершил семнадцать краж, общая сумма похищенного составила более 4,7 тысяч рублей. Обвиняемый похищал в основном инструменты, технику, продукты питания и алкоголь.

В конце марта текущего года мужчина в вечернее время ехал на велосипеде, который не был оборудован фонарями, обязательными для езды в темное время суток. Данное нарушение заметил наряд ГАИ. На просьбу сотрудников автоинспекции остановиться обвиняемый не отреагировал и попытался скрыться, однако вскоре был задержан. Такое поведение мужчины вызвало подозрение у правоохранителей. В том числе они обратили внимание на след его обуви, который был схож со следами, изображенными в милицейских ориентировках по поиску лица, причастного к серии краж. При нем также обнаружили долото и матерчатые перчатки. Мужчину задержали и провели обыск по месту его жительства, где была обнаружена большая часть похищенного им имущества.

По уголовному делу следователи провели множественные допросы потерпевших, ряд осмотров и выемок. Для установления обстоятельств назначено более сорока экспертных исследований, результаты которых изучены и приобщены к материалам уголовного дела. Согласно заключению трасологических экспертиз следы обуви, изъятые в ходе осмотров мест происшествий, оставлены обувью обвиняемого. Большая часть похищенного имущества была возвращена собственникам.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205 (кража, совершенная повторно с проникновением в жилище) Уголовного кодекса Республики Беларусь, вину в совершенно преступлении он признал в полном объеме. Мера пресечения в виде заключения под стражу, примененная в ходе следствия, не изменялась.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

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