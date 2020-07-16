Бобруйчанин незаконно хранил в гараже 115 литров спиртосодержащей жидкости

13 июля сотрудниками УВД Бобруйского горисполкома в гараже, принадлежащем 53-летнему жителю г. Бобруйска, обнаружено 115 л спиртосодержащей жидкости (23 пластиковые канистры объемом по 5 литров каждая, без акцизных марок и этикеток).

Со слов последнего, указанная жидкость была приобретена им в Российской Федерации для дальнейшего использования в личных целях.

Спиртосодержащая жидкость изъята, материалы переданы в инспекцию Министерства по налогам и сборам. Назначена экспертиза. Последнему грозит привлечение к административной ответственности

Хранение физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, более пяти литров спиртосодержащей продукции влечет наложение штрафа в размере от 10 до 100 базовых величин с конфискацией непищевой спиртосодержащей продукции или без конфискации.