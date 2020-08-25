Бобруйчане завоевали 5 золотых медалей на Первенстве по боксу

17-22 августа в Гродно прошло Первенство Республики Беларусь по боксу среди юниоров 15-16 лет.

Бобруйчане в составе сборной команды Могилевской области завоевали 5 золотых медалей из 13 возможных!

Среди призеров Гарцуев Витас, Тумашенко Тимофей, Гарбуз Никита, Кузнецов Владислав, Коктиков Алексей, Сысоев Даниил.

Два серебра у Цмыг Марии, Пилипенко Мария.

Ребята тренируются у Корякова О., Карпенко В. и Веревкина Н., Сапунова А., Болбаса С., Музычина Е.