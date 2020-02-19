Бобруйчане завоевали 1 место на «Кубке по образовательной робототехнике»

В конце ноября 2019 года в Пинске стартовал «Кубок по образовательной робототехнике». Этот проект, где спорт и интеллект идут рядом, организован ассоциацией «Образование для будущего», открывая новые возможности для юных талантов.

Три турнира уже состоялись в Пинске, Минске и Гомеле, объединив несколько соревновательных категорий, по результатам каждого из турниров определятся призеры и победители в своей категории. Кроме того, по итогам «Кубка по образовательной робототехнике» будут определены абсолютные победители и призеры в общем зачете в каждой категории (всего 10 общих зачетов).

Учащиеся Центра дополнительного образования детей и молодежи Тимофей Гришков и Максим Корзун под руководством педагога дополнительного образования Евгения Смирнова впервые приняли участие в этом масштабном проекте в каждом из турниров в компетенции «Следование по линии».

На первом турнире ребята демонстрировали время прохождения роботом трассы около 30 секунд и это был очень неплохой результат, который устроил бы многих, но не бобруйских техников. На протяжении всех турниров ребята активно совершенствовали своего робота, проведя невероятную работу и неустанно модернизируя его, пробуя разные варианты, упорно и настойчиво двигаясь к своей цели.

И 15 февраля в Борисове на четвертом турнире «Кубка по образовательной робототехнике» бобруйские ребята взошли на пьедестал почета, заняв I место, обойдя 79 команд со всей Республики Беларусь и продемонстрировав время прохождения трассы 7.66 секунд.

Этот прорыв открыл новые возможности для самореализации и доказал, что Центр дополнительного образования Бобруйска всегда на волне новых образовательных тенденций.

Поздравляем победителей и желаем новых и ярких побед!

Татьяна Кизатова, заведующий отделом