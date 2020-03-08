Бобруйчане — за здоровый образ жизни! И в будни, и в праздники, и днем, и ночью!
123 0
0
Фотографии: Александр Анташкевич
Читайте
также
также
-
Бобруйчане — за здоровый образ жизни! И в будни, и в праздники, и днем, и ночью!
-
Торжественное мероприятие, посвященное Дню милиции, прошло в УВД Бобруйского горисполкома (дополнено)
-
Есть в марте день особый… В Ледовом дворце в преддверии женского праздника прошел торжественный прием
-
Бобруйчане широко отметили Масленицу
-
В Бобруйском колледже имени А. Ларина зиму уже провели. Весело, задорно, вкусно…
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости