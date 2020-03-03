Бобруйчане взяли первое место на республиканских соревнованиях по каратэ
82 0
В первый день весны – 1 марта в Минске прошли открытые Республиканские соревнования по каратэ, посвященные Дню защитника Отечества. Бобруйск представляли юные воспитанники спортивной секции каратэ-до учреждения культуры «Центр досуга и творчества г. Бобруйска».
Количество участников насчитывало более 500 человек из разных уголков нашей страны. В категории 8-9 лет ката командное наши ребята показали себя на достойном уровне, защитив честь города.
Бобруйская тройка: Ярослав Фролов, Семён Бурда, Илья Альферович вернулись домой с заслуженными трофеями: 1 местом и кубком.
Поздравляем победителей и тренера Сергея Новикова. Желаем дальнейших побед!
Методист Евгения Мартынова
также
-
Бобруйчане взяли первое место на республиканских соревнованиях по каратэ
-
Красота, грация и пластика. Юные бобруйчане показали спортивные таланты
-
Воспитанник Бобруйской СДЮШОР занял первое место на республиканском турнире по боксу
-
ФК «Белшина» одолел «Речицадрев»
-
Бобруйчанин взял «золото» на турнире по самбо