Бобруйчане, внимание! Театр Дунина-Марцинкевича готовит премьеру

18 и 19 сентября в нашем театре состоится премьера спектакля «№13» по пьесе английского драматурга Рэя Куни.

Пьеса Рэя Куни, положенная в основу спектакля «№ 13», в 1991 году была удостоена премии Лоуренса Оливье как лучшая комедия года. В английской драматургии Рэй Куни считается непревзойденным мастером комедии положений. В его пьесах много действия, нелепости и случайности нагромождаются одна на другую, зритель понимает анекдотичность происходящего, но всегда с удовольствием ждет развязки.

Режиссер-постановщик - Татьяна Троянович

Художник-постановщик - Алексей Мисевич

Художник по костюмам - Надежда Кручинина

Ассистент режиссера - Лилия Сычевская

Билеты скоро в продаже.