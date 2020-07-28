Бобруйчане, внимание! Театр Дунина-Марцинкевича готовит премьеру
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18 и 19 сентября в нашем театре состоится премьера спектакля «№13» по пьесе английского драматурга Рэя Куни.
Пьеса Рэя Куни, положенная в основу спектакля «№ 13», в 1991 году была удостоена премии Лоуренса Оливье как лучшая комедия года. В английской драматургии Рэй Куни считается непревзойденным мастером комедии положений. В его пьесах много действия, нелепости и случайности нагромождаются одна на другую, зритель понимает анекдотичность происходящего, но всегда с удовольствием ждет развязки.
Режиссер-постановщик - Татьяна Троянович
Художник-постановщик - Алексей Мисевич
Художник по костюмам - Надежда Кручинина
Ассистент режиссера - Лилия Сычевская
Билеты скоро в продаже.
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