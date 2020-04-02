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Бобруйчане, внимание! 4 апреля отменяется движение автобусов по четырем маршрутам

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Бобруйчане, внимание! 4 апреля отменяется движение автобусов по четырем маршрутам

4 апреля отменяются рейсы по следующим маршрутам:

Маршрут № 6:
Микрорайон № 6: 6.12, 7.45, 9.15, 15.56, 17.26
Парковая: 7.02, 8.32, 10.02, 15.08, 16.43, 18.13.

Маршрут № 18: 
микрорайон № 6: 7.07, 8.42
Машиностроительный завод: 6.20, 7.55, 8.16, 9.30.
Орловского - Центральная больница: 5.39.

Маршрут № 18а:
Приберезинская: 7.30
Машиностроительный завод: 6.41

Маршрут № 33: 
Дзержинского: 6.13, 7.08, 8.04, 9.00, 10.33, 11.27, 12.25, 13.19
Рынок «Западный»: 6.41, 7.36, 8.32, 9.28, 11.01, 11.55, 12.53, 13.47.

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