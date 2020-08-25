Бобруйчане, в стране работает общенациональная горячая линия для пострадавших от домашнего насилия

8-801-100-8-801.

Горячая линия работает ежедневно с 8.00 до 20.00. Она предназначена для всех совершеннолетних жителей Беларуси, когда-либо столкнувшихся с насилием в семье: пострадавших, свидетелей актов насилия в семье, а также тех, кто опасается, что может оказаться в подобной ситуации.

Абоненты, обратившиеся на линию, могут получить социальную, психологическую, юридическую помощь совершенно бесплатно, конфиденциально и анонимно. Линию администрирует международное общественное объединение «Гендерные перспективы».

Помощь психолога

Психолог консультирует на линии все дни, кроме вторника и субботы. Специалист горячей линии:

выслушает и поможет разобраться в испытываемых чувствах после пережитого насилия в семье;

поможет наметить варианты преодоления кризисной ситуации и спланировать дальнейшие действия по выходу из трудной жизненной ситуации, связанной с насилием в семье;

предоставит информацию о цикличности насилия и проблемах созависимости;

разъяснит алгоритм действий с целью обращения в органы милиции, прокуратуры, образования, здравоохранения, в суд;

предоставит номера телефонов организаций, которые оказывают помощь пострадавшим от насилия в семье на территории Беларуси.



Помощь юриста

Юрист консультирует на линии по вторникам и субботам с 8.00 по 20.00. Специалист проинформирует:

о вопросах юридической ответственности агрессора (административной и уголовной);

о ведении бракоразводного процесса, связанного с насилием в семье;

о способах правовой защиты и порядке обжалования судебных решений;

по вопросам опеки над детьми, заключения соглашения о детях, ограничения и лишения родительских прав, взыскания алиментов;

о том, какую помощь и в каких случаях можно получить в органах милиции (разъяснит процесс подачи заявления в милицию, проинформирует о направлении на судебно-медицинскую экспертизу), здравоохранения, образования, при обращении в суд;

какие действия необходимо предпринять, чтобы защитить себя от насилия в семье.

Каждый последний четверг месяца с 14.00 до 18.00 на линии совместно со специалистом-психологом дежурит представитель Министерства внутренних дел Республики Беларусь.

Горячая линия работает ежедневно с 8 до 20 часов.



Со стационарных телефонов звонок - бесплатный. Для абонентов оператора А1 и life звонок - бесплатный.

Абоненты МТС могут бесплатно звонить на номер 8-801-100-8-801 до 21 августа 2020 года. В дальнейшем оплата будет осуществляться по тарифам соединения со стационарной сетью.

С актуальной статистикой по работе общенациональной горячей линии для пострадавших от домашнего насилия можно ознакомиться по ссылке.