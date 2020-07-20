Бобруйчане в Рогачеве вскрывали «Жигули» и похищали аккумуляторы. Как сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома, сообщения о кражах из машин стали поступать утром 13 июля в Рогачевский РОВД. Неизвестные вскрыли капоты автомобилей «Жигули», стоявших ночью на улицах, и похищали аккумуляторные батареи.

- Оперативники уголовного розыска местного райотдела милиции в тот же день установили лиц, подозреваемых в кражах. Все они жители Бобруйска. Их задержали по месту жительства. Троих молодых людей в возрасте от 19 до 21 года доставили в РОВД. Аккумуляторы тоже нашли в родном городе задержанных, - рассказали в ведомстве.

Парни неплохо разбирались в устройствах запорных устройств капотов ВАЗов, потому работали очень быстро - один открывал и удерживал капот, второй откручивал или снимал клеммы с батарей, третий - быстро уносил их в свой автомобиль, тоже «Жигули».

Возбуждено уголовное дело.