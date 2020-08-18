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Спорт

Бобруйчане удачно выступили на Олимпийских днях молодежи Республики Беларусь по гребле на байдарках и каноэ

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Бобруйчане удачно выступили на Олимпийских днях молодежи Республики Беларусь по гребле на байдарках и каноэ

11-14 августа в Заславле прошли Олимпийские дни молодежи Республики Беларусь  по гребле на байдарках и каноэ 2003/2004 г.г.р.

В составе команды Могилевской области удачно выступили спортсмены-учащиеся и воспитанники учреждения  «Могилевская областная СДЮШОР профсоюзов «Березина»:

МАЖУГА Александра (воспитанница)
К-1    200 метров    3 место

БУЛКШИЦ Владислав (воспитанник)
К-4     500 метров   3 место
К-2     500 метров   3 место
К-4   1000 метров   3 место
К-2   1000 метров   3 место

ПИЩИК Даниил (спортсмен-учащийся)
К-4     500 метров   3 место­
К-2     500 метров   3 место
К-4   1000 метров   3 место
К-2   1000 метров   3 место

ЖУЛЕГО Никита (спортсмен-учащийся)
К-1     500 метров   2 место
К-4     500 метров   3 место
К-4   1000 метров   3 место
К-1   1000 метров   4 место

АВДЮКЕВИЧ Дмитрий (воспитанник)
К-4     500 метров   3 место
К-4   1000 метров   3 место

Командные результаты:
1 место Гомельская область
2 место Могилевская область
3 место Брестская область

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