Бобруйчане удачно выступили на Олимпийских днях молодежи Республики Беларусь по гребле на байдарках и каноэ
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11-14 августа в Заславле прошли Олимпийские дни молодежи Республики Беларусь по гребле на байдарках и каноэ 2003/2004 г.г.р.
В составе команды Могилевской области удачно выступили спортсмены-учащиеся и воспитанники учреждения «Могилевская областная СДЮШОР профсоюзов «Березина»:
МАЖУГА Александра (воспитанница)
К-1 200 метров 3 место
БУЛКШИЦ Владислав (воспитанник)
К-4 500 метров 3 место
К-2 500 метров 3 место
К-4 1000 метров 3 место
К-2 1000 метров 3 место
ПИЩИК Даниил (спортсмен-учащийся)
К-4 500 метров 3 место
К-2 500 метров 3 место
К-4 1000 метров 3 место
К-2 1000 метров 3 место
ЖУЛЕГО Никита (спортсмен-учащийся)
К-1 500 метров 2 место
К-4 500 метров 3 место
К-4 1000 метров 3 место
К-1 1000 метров 4 место
АВДЮКЕВИЧ Дмитрий (воспитанник)
К-4 500 метров 3 место
К-4 1000 метров 3 место
Командные результаты:
1 место Гомельская область
2 место Могилевская область
3 место Брестская область