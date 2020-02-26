Бобруйчане смогут пройти бесплатное анонимное обследование на ИППП 6 марта

В Могилевской области 6 марта с 9.00 до 14.00 пройдет акция «Скажи здоровью «Да!». Об этом сообщили в областном кожно-венерологическом диспансере.

Жители региона смогут обратиться за консультацией по интересующим вопросам, а также пройти бесплатное анонимное обследование на ИППП (сифилис, гонорея, трихомониаз, ВИЧ) в следующих учреждениях здравоохранения:

- Могилевский областной кожно-венерологический диспансер;

- Могилевская центральная поликлиника;

- женская консультация УЗ «Могилевская поликлиника №4»;

- женская консультация УЗ «Могилевская поликлиника №5»;

- урологический центр УЗ «Могилевская поликлиника №8»;

- женская консультация «Могилевская поликлиника №10»;

- Могилевская поликлиника №11;

- кожно-венерологическое отделение (поликлиника) УЗ «Бобруйская центральная больница»;

- урологическое отделение УЗ «Бобруйская городская поликлиника №1»;

- женская консультация №2 УЗ «Бобруйский родильный дом»;

- женская консультация №3 УЗ «Бобруйский родильный дом»;

- центральные районные больницы.

Акция станет частью декадника профилактики инфекций, передающихся половым путем, который ежегодно проводится в Могилевской области. Его цель - привлечение внимания населения к проблеме ИППП, необходимости их профилактики, ранней диагностики и лечения.