Бобруйчане смогут пройти бесплатное анонимное обследование на ИППП 6 марта
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В Могилевской области 6 марта с 9.00 до 14.00 пройдет акция «Скажи здоровью «Да!». Об этом сообщили в областном кожно-венерологическом диспансере.
Жители региона смогут обратиться за консультацией по интересующим вопросам, а также пройти бесплатное анонимное обследование на ИППП (сифилис, гонорея, трихомониаз, ВИЧ) в следующих учреждениях здравоохранения:
- Могилевский областной кожно-венерологический диспансер;
- Могилевская центральная поликлиника;
- женская консультация УЗ «Могилевская поликлиника №4»;
- женская консультация УЗ «Могилевская поликлиника №5»;
- урологический центр УЗ «Могилевская поликлиника №8»;
- женская консультация «Могилевская поликлиника №10»;
- Могилевская поликлиника №11;
- кожно-венерологическое отделение (поликлиника) УЗ «Бобруйская центральная больница»;
- урологическое отделение УЗ «Бобруйская городская поликлиника №1»;
- женская консультация №2 УЗ «Бобруйский родильный дом»;
- женская консультация №3 УЗ «Бобруйский родильный дом»;
- центральные районные больницы.
Акция станет частью декадника профилактики инфекций, передающихся половым путем, который ежегодно проводится в Могилевской области. Его цель - привлечение внимания населения к проблеме ИППП, необходимости их профилактики, ранней диагностики и лечения.