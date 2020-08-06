Бобруйчане приняли участие в первом заседании Молодежного Парламента

В Могилеве состоялось первое заседание Молодежного Парламента при Могилевском областном совете депутатов. Главными вопросами для 50-ти молодых парламентариев на повестке стали выборы председателя. Единогласно все присутствующие поддержали кандидатуру Николая Невмержицкого.

Также путем голосования были выбраны заместитель председателя и члены профильных комиссий. Как отметил в напутственном слове заместитель председателя Могилевского облисполкома Валерий Малашко, сегодня все члены молодежного парламента вступили на путь большой общественной работы. И во многом от присутствующих будет зависеть дальнейшее развитие Приднепровского края.

После заседания члены молодежного парламента приняли участие в отрытом диалоге «Вместе мы Беларусь» на базе завода лифтового машиностроения. Также возложили цветы к вечному огню на площади Славы.

mogilevnews.by