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Бобруйчане приняли участие в первом заседании Молодежного Парламента

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Бобруйчане приняли участие в первом заседании Молодежного Парламента

В Могилеве состоялось первое заседание Молодежного Парламента при Могилевском областном совете депутатов. Главными вопросами для 50-ти молодых парламентариев на повестке стали выборы председателя. Единогласно все присутствующие поддержали кандидатуру Николая Невмержицкого.

Также путем голосования были выбраны заместитель председателя и члены профильных комиссий. Как отметил в напутственном слове заместитель председателя Могилевского облисполкома Валерий Малашко, сегодня все члены молодежного парламента вступили на путь большой общественной работы. И во многом от присутствующих будет зависеть дальнейшее развитие Приднепровского края.

После заседания члены молодежного парламента приняли участие в отрытом диалоге «Вместе мы Беларусь» на базе завода лифтового машиностроения. Также возложили цветы к вечному огню на площади Славы.

mogilevnews.by

Первое заседание молодежного парламента прошло в Могилеве. Фото

Первое заседание молодежного парламента прошло в Могилеве. Фото

Первое заседание молодежного парламента прошло в Могилеве. Фото

Первое заседание молодежного парламента прошло в Могилеве. Фото

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