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Выборы 2020

Бобруйчане приходят на избирательные участки, чтобы отдать голос за кандидата в Президенты

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Бобруйчане приходят на избирательные участки, чтобы отдать голос за кандидата в Президенты

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