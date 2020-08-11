Бобруйчане, не забудьте уплатить налог на недвижимость

Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по г.Бобруйску напоминает, что физические лица (в том числе индивидуальные предприниматели), которым принадлежат объекты недвижимости (жилые дома, гаражи, дачи, две и более квартиры, другие капитальные строения (здания, сооружения), их части) и земельные участки (за исключением лиц, имеющих право на льготу), должны уплатитьналог на недвижимость, земельный налог или арендную плату за землю.

Срок уплаты данных платежей за 2020 год истекает 16 ноября 2020 года. В целях рационального использования семейного бюджета, стоит задуматься об уплате налогов частями, заблаговременно, до наступления установленного законодательством срока.

Извещения на уплату имущественных платежей можно увидеть на странице «Личного кабинета плательщика» либо получить по почте. Физические лица, имеющие во владении или пользовании объекты недвижимости и земельные участки (кроме лиц, имеющих право на льготу), не получившие извещение, могут обратиться за его получением в налоговую инспекцию по месту жительства. Сумму начисленных налогов можно увидеть и в платежной системе ЕРИП. Для просмотра предъявленной суммы плательщик вводит свой учетный номер (УНП).

Уплатить налоги можно любым удобным для плательщика способом: наличными денежными средствами через банк, оператора почтовой связи, в поселковом, сельском исполнительном и распорядительном органе, в порядке безналичных расчетов через интернет-банкинг, систему ЕРИП, инфо-киоск. Оплатить налоги через интернет-банкинг позволяет, в том числе электронный сервис «Личный кабинет» на портале Министерства по налогам и сборам.

Уплата налогов в установленный срок позволит избежать применения административной ответственности и пени.

Не откладывайте уплату налогов на последний день!

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