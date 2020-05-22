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Бобруйчане не останутся в мае без горячей воды. Отключать начнут с 1 июня

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Бобруйчане не останутся в мае без горячей воды. Отключать начнут с 1 июня

В связи со сложившейся в текущем межотопительном периоде эпидемиологической ситуации и с учетом перспективного прогноза температуры наружного воздуха энергоснабжающим организациям поручено пересмотреть и выполнить корректировку графиков отключения горячего водоснабжения, предусмотрев отключение с 1 июня.

Графики будут размещены на официальном сайте до 30 мая. ­

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