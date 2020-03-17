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Бобруйчане могут задать интересующие вопросы в субботу во время «прямой телефонной линии»

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Бобруйчане могут задать интересующие вопросы в субботу во время «прямой телефонной линии»

21 марта с 9.00 до 12.00  «прямую телефонную линию» проведут:

АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ СТУДНЕВ, председатель Бобруйского горисполкома по тел: 68 00 18.

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ЛИСОВСКИЙ, глава администрации Ленинского района по тел: 76 52 33.
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ВИТАЛИЙ ЭДУАРДОВИЧ ВЛАСЕВИЧ, глава администрации­ Первомайского района по тел: 77 75 17.

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