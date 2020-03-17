Бобруйчане могут задать интересующие вопросы в субботу во время «прямой телефонной линии»
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21 марта с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведут:
АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ СТУДНЕВ, председатель Бобруйского горисполкома по тел: 68 00 18.
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ЛИСОВСКИЙ, глава администрации Ленинского района по тел: 76 52 33.
ВИТАЛИЙ ЭДУАРДОВИЧ ВЛАСЕВИЧ, глава администрации Первомайского района по тел: 77 75 17.
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