Бобруйчане, которые по уважительным причинам не могут посетить избирательные участки, голосуют на дому
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Бобруйчане активно голосуют за кандидатов в Президенты. К горожанам, которые по уважительным причинам не могут посетить избирательные участки, члены участковых избирательных комиссий приходят домой. Все по правилам: с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и согласно соответствующим документам. В день выборов гражданский долг исполнили Людмила Пищик и Клавдия Русецкая. Их участок №53.
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