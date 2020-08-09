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Выборы 2020

Бобруйчане, которые по уважительным причинам не могут посетить избирательные участки, голосуют на дому

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Бобруйчане, которые по уважительным причинам не могут посетить избирательные участки, голосуют на дому

Бобруйчане активно голосуют за кандидатов в Президенты. К горожанам, которые по уважительным причинам не могут посетить избирательные участки, члены участковых избирательных комиссий приходят домой. Все по правилам: с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и согласно соответствующим документам. В день выборов гражданский долг исполнили Людмила Пищик и Клавдия Русецкая. Их участок №53.

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