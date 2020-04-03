Бобруйчане, ищите работу? Есть возможность пройти обучение

Управление по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома продолжает набор безработных граждан для направления на обучение по профессиям: «Дорожный рабочий 4 разряда», «Машинист (кочегар) котельной 2 разряда», «Продавец 4 разряда», «Слесарь-сантехник 3 разряда» (апрель), «Электромонтер 4 разряда», «Электрогазосварщик 4 разряда», «Швея 4разряда» и другие.

Продолжается набор безработных граждан по программе обучающих курсов «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих и некоммерческих организациях (от теории бухучета до формирования бухгалтерской отчетности в 1С)», «Предприниматель (индивидуальный)». Имеются свободные места.

Граждане, осуществляющие уход за ребенком в возрасте до 3 лет (кроме граждан, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет), могут быть направлены органами по труду, занятости и социальной защите на профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации или для освоения содержания образовательной программы обучающих курсов в порядке и на условиях, определенных для безработных.

Сроки обучения определяются по факту комплектования учебной группы в количестве не менее 12 человек. Обучение бесплатное, выплачивается стипендия.

По вопросам профобучения обращаться: ул.Гоголя,7, в отдел профессиональной ориентации и профессионального обучения (кабинет №31), тел.70 93 34, 72 04 39.

­