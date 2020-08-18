Бобруйчане дипломанты конкурса «Формула здорового лета»

С 10 по 14 августа проходил 2 этап конкурса педагогического мастерства специалистов воспитательно-оздоровительных учреждений образования «Формула здорового лета», в котором приняли участие представители из всех областей Республики Беларусь.
Могилевскую область представила педагогическая команда оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Сузорье» государственного учреждения образования «Центр дополнительного образования детей и молодёжи г. Бобруйска».
Конкурс проходил дистанционно и включал следующие конкурсные задания:
- тестирование по педагогическим аспектам формирования у воспитанников культуры здорового образа жизни;
- творческая визитка с представлением педагогического кредо команды по организации отдыха и оздоровления детей;
- воспитательное мероприятие;
- игра с залом;
- творческий номер из «Вожатского вечера»;
- решение педагогических ситуаций;
- мастер-класс для педагогов;
- конкурс ораторского мастерства.
Педагогическая команда Бобруйска «ГТО!» (Готовы к творческому отдыху), педагогическое кредо которой «Мы – люди творческие: хотим – творим, хотим – вытворяем!», достойно представила Могилевскую область. Педагоги уверенны, справиться со всеми конкурсными заданиями им помогла взаимовыручка, дружеская поддержка, задор и юмор. В пятницу были официально оглашены результаты. Очень приятно, что члены жюри были единогласны в принятии своего решения.
Диплом Министерства образования Республики Беларусь 2 степени в номинации «Лучшая педагогическая команда» награжден педагогический отряд «ГТО!», также дипломом Министерства образования Республики Беларусь 2 степени в номинации «Лучший педагог воспитательно-оздоровительного учреждения образования» награждена руководитель педагогической команды Анастасия Савельева.
Поздравляем педагогический коллектив с достойной наградой!
Татьяна Зайцева, директор ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодёжи г.Бобруйска»