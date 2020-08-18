Бобруйчане дипломанты конкурса «Формула здорового лета»

С 10 по 14 августа проходил 2 этап конкурса педагогического мастерства специалистов воспитательно-оздоровительных учреждений образования «Формула здорового лета», в котором приняли участие представители из всех областей Республики Беларусь.

Могилевскую область представила педагогическая команда оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Сузорье» государственного учреждения образования «Центр дополнительного образования детей и молодёжи г. Бобруйска».

Конкурс проходил дистанционно и включал следующие конкурсные задания:

тестирование по педагогическим аспектам формирования у воспитанников культуры здорового образа жизни;

творческая визитка с представлением педагогического кредо команды по организации отдыха и оздоровления детей;

воспитательное мероприятие;

игра с залом;

творческий номер из «Вожатского вечера»;

решение педагогических ситуаций;

мастер-класс для педагогов;

конкурс ораторского мастерства.

Педагогическая команда Бобруйска «ГТО!» (Готовы к творческому отдыху), педагогическое кредо которой «Мы – люди творческие: хотим – творим, хотим – вытворяем!», достойно представила Могилевскую область. Педагоги уверенны, справиться со всеми конкурсными заданиями им помогла взаимовыручка, дружеская поддержка, задор и юмор. В пятницу были официально оглашены результаты. Очень приятно, что члены жюри были единогласны в принятии своего решения.

Диплом Министерства образования Республики Беларусь 2 степени в номинации «Лучшая педагогическая команда» награжден педагогический отряд «ГТО!», также дипломом Министерства образования Республики Беларусь 2 степени в номинации «Лучший педагог воспитательно-оздоровительного учреждения образования» награждена руководитель педагогической команды Анастасия Савельева.

Поздравляем педагогический коллектив с достойной наградой!

Татьяна Зайцева, директор ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодёжи г.Бобруйска»