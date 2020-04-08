Бобруйчане, будьте осторожны! В Щучинском районе из-за палов травы сгорели 20 домов

Около 14 часов 7 апреля в МЧС поступило сообщение от жительницы д.Нарчи Щучинского района о возгорании сухой растительности. Установлено, что в результате пожара сгорело более 20 домов, в двух из которых постоянно проживали граждане. В результате возгорания жители деревни не пострадали.

Согласно полученным данным, около 11.00 часов 70-летний местный житель во дворе своего дома осуществлял пал сухой травы. Со слов мужчины, данный процесс он контролировал, в дом ушел, когда все потухло. Однако через некоторое время к нему пришел односельчанин и сообщил о пожаре у него во дворе.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, все обстоятельства выясняются.