Бобруйчане, берегите лес от пожара

В Беларуси из-за очень сухой весны уже начался пожароопасный сезон. Особенно осторожным следует быть с огнем в лесу. Длительное отсутствие осадков, сильный ветер способствуют быстрому распространению огня. В ряде регионов уже введены запреты на посещение лесов. Не следует забывать о мерах осторожности там, где запретов еще нет.
Соблюдайте эти нехитрые правила в лесу. Этим вы не дадите шансов возникнуть пожару.
- Не разводите костры при сильном ветре.
- Не разводите костры на захламленном месте, в сухой траве, на сухой моховой подушке.
- При ветре загородите костер от ветра преградами.
- Не разводите большой огонь среди близко расположенных кустарников, под кронами деревьев.
- Делайте костры небольшими, не растягивайте его по площади.
- Не используйте в качестве топлива породы деревьев, дающие при сгорании много искр. Смешивайте в костре эти породы деревьев с другими, не дающими много искр.
- Не оставляйте костры без присмотра.
- Не бросайте сигареты, окурки, спички, не убедившись, что они надежно потушены.
- Уходя от костра совсем, тщательно погасите его. Залейте крупные головешки по отдельности. Костер с остатками золы залейте дополнительно. Если воды недостаточно, закопайте костер землей, полейте сверху водой, окопайте кострище канавкой.
За дополнительной информацией по вопросам охраны животного и растительного мира, или о фактах браконьерства обращаться в Бобруйскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: г.Бобруйск, ул. Береговая, 49а, тел: 72-62-32 или по телефону горячей линии Госинспекции 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).
Бобруйская межрайонная инспекция
охраны животного и растительного мира