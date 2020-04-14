Бобруйчане, берегите лес от пожара

В Беларуси из-за очень сухой весны уже начался пожароопасный сезон. Особенно осторожным следует быть с огнем в лесу. Длительное отсутствие осадков, сильный ветер способствуют быстрому распространению огня. В ряде регионов уже введены запреты на посещение лесов. Не следует забывать о мерах осторожности там, где запретов еще нет.

Соблюдайте эти нехитрые правила в лесу. Этим вы не дадите шансов возникнуть пожару.

Не разводите костры при сильном ветре.

Не разводите костры на захламленном месте, в сухой траве, на сухой моховой подушке.

При ветре загородите костер от ветра преградами.

Не разводите большой огонь среди близко расположенных кустарников, под кронами деревьев.

Делайте костры небольшими, не растягивайте его по площади.

Не используйте в качестве топлива породы деревьев, дающие при сгорании много искр. Смешивайте в костре эти породы деревьев с другими, не дающими много искр.

Не оставляйте костры без присмотра.

Не бросайте сигареты, окурки, спички, не убедившись, что они надежно потушены.

Уходя от костра совсем, тщательно погасите его. Залейте крупные головешки по отдельности. Костер с остатками золы залейте дополнительно. Если воды недостаточно, закопайте костер землей, полейте сверху водой, окопайте кострище канавкой.

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного и растительного мира, или о фактах браконьерства обращаться в Бобруйскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: г.Бобруйск, ул. Береговая, 49а, тел: 72-62-32 или по телефону горячей линии Госинспекции 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).

Бобруйская межрайонная инспекция

охраны животного и растительного мира