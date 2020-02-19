Бобруйчане, а вы знаете, чем опасно бешенство?

Бешенство опасная вирусная болезнь, которая поражает человека и животных. Без профилактических прививок у людей – всегда заканчивается смертью.

Сценарий каждый раз очень похож и отличается лишь деталями: из леса пришло дикое животное, напало на кого-то и покусало его (или попыталось это сделать), а затем скрылось.

Одной из причин распространения бешенства среди диких животных – увеличение популяции хищников (волк, лиса, енотовидная собака и др.)

Основным переносчиком бешенства в нашей стране остается лисица. На ее долю приходится до 80% всех выявленных случаев заболевания среди диких животных.

Основные меры по борьбе с бешенством – регулирование численности диких плотоядных животных (нежелательных видов), являющихся естественным резервуаром возбудителя болезни, и вакцинация. Для профилактики заболеваемости последних на части территории страны проводится разброс приманок с вакциной.

У диких животных признак заболевания неестественное поведение животного: зверь идет к людям, что для него не характерно. Но симптомов значительно больше. Выделяются три формы проявления бешенства: буйная, тихая и атипичная. Буйная форма протекает в несколько стадий. На первой животное прячется в темном месте от людей или, наоборот, очень тянется к ним. На второй стадии возникает агрессия, нарастает волнение. Появляется склонность к поеданию инородных предметов, нападению на других животных и даже на хозяина. На третьей стадии появляются судороги, прогрессирует паралич. Животное почти постоянно лежит и в результате погибает в коматозном состоянии. Тихая форма характеризуется развитием паралича, слюнотечением, неспособностью принимать пищу. Через 2-4 дня животное погибает. Атипичная форма самая сложная в диагностике. Она может длиться до трех месяцев и даже больше.

Как известно, бешенство является неизлечимой болезнью. Поэтому только срочная вакцинация и введение специфического иммуноглобулина после заражения вирусом позволяют предотвратить развитие заболевания! Итак, что делать, если животное вас покусало или поцарапало? В первую очередь необходимо немедленно промыть (но не тереть!) место укуса большим количеством воды (лучше всего с мылом) или перекисью водорода, после чего обработать края раны йодной настойкой и наложить на рану сухую стерильную повязку. Затем, не раздумывая, следует срочно обратиться в ближайшее медицинское учреждение или травматологический пункт (хирургический кабинет районной поликлиники). Например, недельная задержка с курсом прививок (шестью инъекциями вакцины) увеличивает вероятность смертельного исхода в пять раз! Вакцина позволяет за весьма короткий промежуток времени (в течение двух недель) сформировать иммунитет и замедлить распространение вируса.

Как человеку избежать смертельной болезни?

Чтобы обезопасить себя от заражения бешенством, соблюдайте следующие правила:

избегайте контактов с дикими животными;

не подбирайте животных на улице, садовых участках, в лесу;

никогда не трогайте чужих животных;

при странном поведении животного и подозрении на бешенство срочно информируйте ветеринарную службу;

не допускайте общения вашего питомца с бродячими сородичами;

в обязательном порядке один раз в год прививайте домашних животных от бешенства в ветеринарной лечебнице.

Только при соблюдении этих рекомендаций вы сможете защитить себя и близких от столь страшного заболевания, как бешенство.

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного и растительного мира, или о фактах браконьерства обращаться в Бобруйскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: г. Бобруйск, ул. Береговая, 49а тел: 72-62-32 или по телефону горячей линии Госинспекции 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).

Бобруйская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира