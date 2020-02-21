Бобруйчанам рассказали, как обезопасить себя и свое имущество
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20 февраля в Бобруйске прошел Единый день информирования .
В нем приняли участие и представители Бобруйского отдела Департамента охраны совместно с сотрудниками МВД и МЧС. Информационные группы посетили 4 трудовых коллектива города: поликлинику №7, РУП "Могилевское отделение Железнодорожной станции" , среднюю школу в поселке Туголица и ПМК №84.
Старшей от отдела охраны была старший лейтенант Татьяна Леонова - инспектор-инженер ОСиСО. Она осветила вопросы краж и способы их профилактики, обеспечения личной и имущественной безопасности граждан при помощи технических средств охраны.
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