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Общество

Бобруйчанам рассказали, как обезопасить себя и свое имущество

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Бобруйчанам рассказали, как обезопасить себя и свое имущество

20 февраля в Бобруйске прошел Единый день информирования .

В нем приняли участие и представители Бобруйского отдела Департамента охраны совместно с сотрудниками МВД и МЧС. Информационные группы  посетили 4 трудовых коллектива города: поликлинику  №7,  РУП "Могилевское отделение Железнодорожной станции" , среднюю школу в поселке Туголица и ПМК №84.

Старшей от отдела охраны была старший лейтенант Татьяна Леонова - инспектор-инженер ОСиСО. Она осветила вопросы краж и способы их профилактики, обеспечения личной и имущественной безопасности граждан при помощи технических средств охраны.

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