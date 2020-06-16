Бобруйчанам, которые нашли трехлетнего Максима в лесу, вручили награды от Министра МЧС

Новость о трехлетнем Максиме, который пропал майским вечером в Бобруйском районе и был найден спящим под деревом рано утром, мгновенно облетела страну. К счастью, с мальчиком ничего не случилось. Не оказались в тени и люди, благодаря которым Максим вернулся к маме и папе, кто в ту ночь отдавал все силы на поиски мальчишки.

По поручению Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Владимира Ващенко, начальник Бобруйского ГРОЧС Андрей Бабин вручил юбилейную медаль «20 год органам i падраздзяленням па надзвычайных сiтуацыях Рэспублiкi Беларусь» начальнику Бобруйского РОВД Михаилу Ермаловичу; нагрудным знаком «За узаемадзеянне» награжден Дмитрий Гайшун, лесничий Петровичского лесхоза ГЛХУ «Бобруйский лесхоз», Дмитрий Ульянович инструктор ЧУП поисково-спасательного отряда «Ангел», Максим Поддубский, начальник отдела уголовного розыска РОВД.

Евгений Товстик, инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского ГРОЧС