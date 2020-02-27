Бобруйчан просят оказать помощь. В деревне Борки собирают деньги на реконструкцию мемориального комплекса

В д. Борки Кировского района реконструируют мемориальный комплекс «Памяти сожженных деревень Могилевской области». Об этом глава региона Леонид Заяц сообщил еще на январской пресс-конференции.

Здесь планируют отремонтировать и привести в надлежащий вид территорию, прилегающую к каплице, плиты с наименованиями сожженых деревень области.

Кроме этого дополнительно планирует нанести на них 33 ранее неизвестные деревни региона, пострадавшие от жестоких оккупантов, и 649 фамилий.

Согласно эскизному проекту в деревне появится улица с остовами сожженных домов и нанесенными на них воспоминаниями выживших. Будут установлены скульптурные композиции «Вход», «Амбар» и «Колодец», олицетворяющие собой ужас той трагедии: пустую колыбель, сгоревший дом с изображением тел людей, горящих в огне, колодец, в котором топили маленьких детей. По окончании этой импровизированной улицы разместится камень с посланием к потомкам и парк, олицетворяющий жизнь. Проект реализуют на двух государственных языках с использованием современных световых и звуковых технологий.

Открыт благотворительный счет для оказания помощи в ремонте и благоустройстве памятника в деревне Борки Кировского района. Об этом сообщили в райисполкоме.

Все желающие оказать содействие в обновлении памятника могут перечислить денежные средства на счет:

УНП 701217025

BY 92 АКВВ 36421290922877100000

Филиал 703 АСБ Беларусбанк

код АКВВВY21703

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