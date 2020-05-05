Бобруйчан приглашают принять участие в оплачиваемых общественных работах
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Граждан, зарегистрированных в качестве безработных, управление по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома приглашает принять участие в оплачиваемых общественных работах, имеющих социально полезную значимость. Заработная плата - 375 рублей в месяц.
За направлением обращаться по адресу: ул. Гоголя, 7, каб. № 6 (с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00). Тел. 709534.
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