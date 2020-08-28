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Бобруйчан приглашают принять участие в конкурсе «Воспитание здорового человека»

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Бобруйчан приглашают принять участие в конкурсе «Воспитание здорового человека»

Городской конкурс на лучший вариант наружной социальной рекламы на тему: «Воспитание здорового человека» проводится с целью привлечения внимания населения к вопросам здорового образа жизни, улучшения информированности населения о способах сохранения и укрепления здоровья, содействия формированию общественного мнения в пользу выбора здорового и активного образа жизни среди учреждений, ведомств, общественных организаций и физических лиц.

Номинация конкурса: макет наружной рекламы.

Подробнее: положение

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