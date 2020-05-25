Бобруйчан приглашают принять участие в конкурсе «Расскажи о своем роднике»

Республиканское унитарное предприятие «Центральный научно-исследовательский институт комплексного использования водных ресурсов» (РУП «ЦНИИКИВР») проводит конкурс на лучшие работы по инвентаризации родников Малой Родины.

К участию в конкурсе приглашаются все желающие (местные жители, школьники, педагоги, молодежные и общественные организации).

Для участия в конкурсе необходимо прислать на электронную почту организатора (mail@cricuwr.by) следующие материалы:

- контактную информацию участника (ФИО, контактный номер телефона, адрес электронной почты, адрес для переписки);

- описание местоположения родника (область, район, ближайший населенный пункт);

- фотографии родника (3 фото с разных ракурсов в формате JPG / JPEG (RAW и TIFF форматы не принимаются);

- географические координаты местоположения (можно использовать мобильный телефон);

- дебит родника (литры/секунду, допускается измерение без применения специализированного оборудования);

- описание актуального состояния родника (обустроен, благоустроен, замусорен).

Перечень родников для исследования будет размещен на сайте РУП ЦНИИКИВР» http://www.cricuwr.by до начала конкурса.

Срок проведения конкурса: 5 июня 2020 – 15 июля 2020.

Итоги конкурса будут подведены в 3-4 ноября 2020 г. в рамках VI Международного Водного Форума «Родники Беларуси» в г. Минске. Победитель конкурса будет определен по наибольшему количеству обследованных родников, при этом особо учитывается количество впервые обнаруженных и обследованных родников, не включенных ранее в перечень. Среди присланных работ организатором конкурса также будут отобраны 10 лучших фотографий родников и включены в иллюстрированную публикацию «Родники Беларуси» с обязательным указанием автора фотографии. Авторы 10 лучших фотографий родников будут награждены подарочными экземплярами книги «Родники Беларуси». Издание публикации «Родники Беларуси» запланировано на август 2020 года. Победитель и призеры конкурса будут награждены ценными и памятными подарками, включая подарочный экземпляр книги «Родники Беларуси».

По всем вопросам, касающимся проведения конкурса, обращайтесь в Бобруйскую городскую и районную инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды по адресу: 213826, г. Бобруйск, ул. Советская, 95А, или по телефону: 74-54-57.

Инспектор Бобруйской горрайинспекции ПРиООС Татьяна Дубина