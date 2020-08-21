Бобруйчан приглашают принять участие в флешмобе селфи «Мой сцяг!»
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Бобруйчан приглашают принять участие в общереспубликанском флешмобе селфи с белорусской символикой "МОЙ СЦЯГ!".
Делайте селфи с родным белорусским флагом, размещайте в соцсетях с хэштегом #МОЙ_СЦЯГ!!!
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