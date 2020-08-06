Бобруйчан приглашают посетить кинотеатр под открытым небом
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Жителей и гостей Бобруйска приглашают на культурно-развлекательную программу «Для Тебя Любимый Город», которая состоится 8 августа в 20.00 в Молодежном парке.
В программе:
20.00 вокально-эстрадная студия «ШокоЛад».
21.30 кинотеатр под открытым небом (показ фильма «Не игра»)
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