Бобруйчан приглашают на выставку декоративного прикладного искусства «Из бабушкиного сундука»

25 мая отмечается Международный день полотенца, а в УК «Центр досуга и творчества г.Бобруйска» начала свою работу выставка декоративного прикладного искусства «Из бабушкиного сундука».

Идея выставки родилась спонтанно и вначале носила шуточный характер, а спустя всего день обрела совершенно иное значение. На выставку стали приносить рушники, скатерти, салфетки и другие предметы, вышитые собственноручно, а чаще из приданого наших мам, бабушек и прабабушек. В узорах рушников, скатёрок можно увидеть историю семьи.

Экспозицию сформировали сами работники учреждения и их родственники, участники наших коллективов и люди, которым эта тема оказалась близкой и интересной. Всего в выставке приняли участие 25 человек.

Фойе Центра преобразилось, наполнилось удивительной энергетикой тепла, душевности и народной памятью наших бабушек и прабабушек.

Есть на выставке и современные работы: сувенирные и подарочные. Учащиеся 34 школы представили свои первые навыки. И это значит, что живут традиции наших бабушек, если рядом есть такие учителя как Малинина Галина Петровна.

За несколько дней собралось более 100 экспонатов от заинтересованных людей, что позволило даже проводить своеобразный отбор. А может это будет началом другой выставки.

В этот день также прозвучала радиогазета, в которой рассказывалась история праздника, традиции и обряды наших предков.

Бобруйчан приглашают посетить выставку и прикоснуться к красоте и мудрости наших бабушек и прабабушек.

Выставка будет работать до 3 июля с 8.00 до 20.00.

Евгения Мартынова, методист УК «Центр досуга и творчества г.Бобруйска»