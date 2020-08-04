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Бобруйчан приглашают на концерт «Моя Беларусь». Выступят Тина Кароль, «Топлесс», «Солнечная сторона», «SKYNET» и многие другие

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Бобруйчан приглашают на концерт «Моя Беларусь». Выступят Тина Кароль, «Топлесс», «Солнечная сторона», «SKYNET» и многие другие

Большая концертная программа «Моя Беларусь» состоится  в Бобруйске 8 августа. Весь вечер с 18 до 23 часов на площадке у Ледового дворца (ГУ «Хоккейный клуб «Бобруйск») будет звучать музыка.

В концерте примут участие звезды украинской и белорусской эстрады: Тина Кароль, Павло Зибров,  солистка Большого театра Беларуси Анастасия Москвина, Виталий Гордей, ансамбль народной музыки «Свята», группы «Песняры», «Чараўніцы», «Лисапетный батальон», «Топлесс»,  «Солнечная сторона»,  «SKYNET» и другие творческие коллективы города.

С 16.00 будут работать торговые ряды и детские аттракционы, организованы дополнительные рейсы автобусов.

Завершится концертная программа праздничным фейерверком.

 *В программе возможны изменения и дополнения.

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