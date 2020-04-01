Бобруйчан приглашают на концерт «Юности» и «Бобренка»
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Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь народный ансамбль танца «Юность» и образцовая хореографическая студия «Бобренок» приглашает жителей и гостей города на свой отчетный концерт.
Место: Дворец искусств
Дата: 24 мая
Время: в 16.00
Справки по телефонам: 72-60-95; 73-75-76.
Цена билета: 5 руб.
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