Бобруйчан приглашают на концерт «Юности» и «Бобренка»

Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь народный ансамбль танца «Юность» и образцовая хореографическая студия «Бобренок» приглашает жителей и гостей города на свой отчетный концерт.

Место: Дворец искусств

Дата: 24 мая

Время: в 16.00

Справки по телефонам: 72-60-95; 73-75-76.

Цена билета: 5 руб.